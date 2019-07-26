Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.07.2019: "Addicted to Rock", Wien
44 Min.Folge vom 26.07.2019Ab 6
Zum Wochenfinale in Wien wird es nochmal richtig laut. Im "Addicted to Rock" ist der Name Programm. Gastgeber Philipp Stummer (35) bietet amerikanische Küche der besonderen Art. Authentische Speisen wie fette Burger und saftige Rippchen sollen den Gastronomen und Profi-Koch Mike Süsser das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins