Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.08.2019: Modern mit Inselflair im "Tide"
Folge vom 08.08.2019
Gastgeberin Antje Griepenburg erwartet die Kollegen heute im "Restaurant Tide" auf Norderney. Die gebürtige Norderneyerin ist eine Frohnatur und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Kann sie damit direkt Pluspunkte bei Promikoch Mike Süsser und der Konkurrenz sammeln?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
