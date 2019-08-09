"Unser Boot" oder doch die Titanic?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.08.2019: "Unser Boot" oder doch die Titanic?
45 Min.Folge vom 09.08.2019Ab 6
TV-Koch Mike Süsser stattet heute dem Lokal "Unser Boot" einen Besuch ab. Auf Wangerooge möchte Gastgeber Dustin Kaiser seinen Gästen heimelige Atmosphäre bieten. Die Speisekarte erinnert an eine Schatzkarte und regt sofort die Fantasie an. Heute stellt sich heraus, ob sich die Schatztruhe mit dem Goldenen Teller im "Boot" oder in einem der anderen Restaurants öffnen wird. Wer gewinnt das ostfriesische Inseln-Spezial?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins