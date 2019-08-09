Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 09.08.2019
Folge vom 09.08.2019

TV-Koch Mike Süsser stattet heute dem Lokal "Unser Boot" einen Besuch ab. Auf Wangerooge möchte Gastgeber Dustin Kaiser seinen Gästen heimelige Atmosphäre bieten. Die Speisekarte erinnert an eine Schatzkarte und regt sofort die Fantasie an. Heute stellt sich heraus, ob sich die Schatztruhe mit dem Goldenen Teller im "Boot" oder in einem der anderen Restaurants öffnen wird. Wer gewinnt das ostfriesische Inseln-Spezial?

