Küchenchef Martin Lichtenberg lädt Promi-Koch Mike Süsser und seine Kollegen heute auf das Schloss Schorssow am Haussee ein. Das Schloss macht einen pompösen Eindruck und das legt die Messlatte für den heutigen Tag besonders hoch. Die Gastronomen erwarten Speisen auf höchstem Niveau und genau das wollen Martin und seine Kollegen bieten. Ob es ihnen gelingt, alle Gastronomen zu begeistern?
