Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.08.2019: Bei Oma am Tisch oder in "Heinos Fischerstuv" ?
Das Wochenfinale findet in "Heinos Fischerstuw" in Waren (Müritz) statt. Klein aber fein lautet hier die Devise. Das Lokal bietet Fisch in allen Varianten. Qualität und Geschmack der Produkte sollen nicht nur Mike Süsser, sondern auch die anderen Mitstreiter zur Vergabe der höchsten Punktzahl animieren. Wer holt heute den Goldenen Teller an der Mecklenburgische Seenplatte?
