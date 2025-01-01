Wirklich fabelhaft in Warnemündes "fabelhaft"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Wirklich fabelhaft in Warnemündes "fabelhaft"?
44 Min.Ab 6
Das große Wochenfinale steigt heute in Warnemünde. Geht es nach Paul Wiesner (34), ist nicht nur sein Restaurant "fabelhaft". Er gibt auch alles für eine fabelhafte Performance seines Teams. Paul möchte mit moderner, europäischer Küche und raffinierten Fleischgerichten punkten. Wer holt den Wochensieg?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins