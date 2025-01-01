Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Wochenstart im "Národ'ák"
44 Min.Ab 6
Zum Wochenstart unserer Runde im tschechischen Kurort Karlsbad geht es für Mike Süsser in das bekannte Restaurant "Národ'ák". Das Restaurant befindet sich in einem 4-Sterne Hotel. Gastgeber ist Viktor Brezina. Tschechische und altböhmische Gerichte, gepaart mit zünftigem Bier, sollen nicht nur unseren Spitzenkoch, sondern auch die Mitstreiter begeistern.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
