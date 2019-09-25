"Kleine Villa Flora", MünchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.09.2019: "Kleine Villa Flora", München
44 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 6
Zur Wochenmitte geht es für TV-Koch Mike Süsser nach München. Silvia Tschischka erwartet Mike Süsser in einem leicht versteckten Biergarten in einem idyllischen Kleingartenverein. Mit ihrem sympathischen Team möchte sie beweisen, dass es bei tollen Biergärten nicht auf die Größe ankommt. Silvia gibt daher alles für den goldenen Teller. Reicht es für den Wochensieg?
