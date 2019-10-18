Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.10.2019: Zwei Küchen im "Schwarz"
44 Min.Folge vom 18.10.2019Ab 6
Großes Finale in Mannheim und Ludwigshafen. Heute trumpft Manfred Schwarz (63) in seinem Restaurant auf. Der Sternekoch bietet im "Schwarz" den "Urgeschmack der Pfalz" und konnte mit seiner gehobenen Küche schon einen Michelin Stern für sich gewinnen. Niemand macht ihm in der Küche etwas vor. Ist Manfred sich des Wochensieges vielleicht zu sicher?
