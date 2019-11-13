Gleich zwei Kais in "Kai's Restaurant"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.11.2019: Gleich zwei Kais in "Kai's Restaurant"
44 Min.Folge vom 13.11.2019Ab 6
Zur Wochenmitte besucht Mike Süsser Kai Hollenstein in seiner Gastronomie an einem Golfplatz. Der sympathische Koch möchte mit seinem anspruchsvollen Küchenkonzept punkten. Das "Hole-in-one" kann er bestimmt, doch reicht sein Können auch für den goldenen Teller?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen