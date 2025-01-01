Schweizer Küche in Berlin - Die "Schwarze Heidi" macht es möglich!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Schweizer Küche in Berlin - Die "Schwarze Heidi" macht es möglich!
44 Min.Ab 6
Jennifer Mulinde-Schmid (36) möchte ihre Kollegen und Kochprofi Mario Kotaska einladen, um die Schweizer Küche in Berlin neu zu entdecken. Die selbsternannte "Schwarze Heidi", lädt ans Fondue "Kächele" und möchte ihre Gäste in Sachen "Genuss" in die Alpenrepublik entführen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins