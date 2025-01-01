Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Internationale Speisen im "Deins"
44 Min.Ab 6
Freigelegter Klinker, Graffiti und internationale Speisen sind die Asse im Ärmel von David Müller (40). In seinem "DEINS" will er alles in die Waagschale werfen, um sowohl Mike Süsser, als auch seine Kollegen zu begeistern. Neben kreativen Leckereien aus aller Welt, bietet der gebürtige Tscheche auch hauseigene Limonaden und Cocktails an.
