Das schöne Traditionshaus "Lug ins Land"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Das schöne Traditionshaus "Lug ins Land"
44 Min.Ab 6
Carola Frischkorn (53) begrüßt Mike Süsser und ihre Konkurrenten in ihrer geschichtsträchtigen Lokalität am Main. Das "Lug ins Land" befindet sich unweit vom Schloss Steinheim in Hanau. Das schöne Traditionshaus bietet neben hessischer Küche auch elegante internationale Speisen an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins