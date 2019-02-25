Spitzenqualität im "Rob´s Kitchen"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.02.2019: Spitzenqualität im "Rob´s Kitchen"
Folge vom 25.02.2019
Auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen begibt sich Spitzenkoch Mike Süsser diese Woche nach Düsseldorf. Er startet im Stadtteil Unterbilk. Hier befindet sich das Rob's Kitchen. Gastgeber Robert "Rob" Op den Kamp (41) verwöhnt seine Gäste mit innovativen Speisen in einer international ausgerichteten Kreativküche. Wird er mit seinem Know-how auch den Profi und seine Mitstreiter überzeugen können?
