Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Coco & Clay", Düsseldorf
44 Min.Ab 6
Am Finaltag geht es ins "Coco & Clay" im historischen Stadtteil Kaiserswerth zur sympathischen Gastgeberin Coco Turkie (32). Das Restaurant glänzt mit gradlinigem und elegantem Interieure. Das gastronomische Angebot umfasst internationale Fusionsküche mit asiatischem Einschlag. Für Coco gibt es drei wesentliche Punkte in der Gastronomie: guter Service, gutes Essen und eine schöne Atmosphäre. Überzeugt sie damit nicht nur ihre Kollegen, sondern auch Spitzenkoch Mike Süsser?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins