Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Getreu dem Motto im "lokal genial"
44 Min.Ab 6
Getreu dem Motto: "Regional soll es sein und schmecken muss es!", geht es heute für Mike Süsser und die Konkurrenz nach Beelitz. Inmitten von Spargelfeldern und schönen Kiefernwäldern liegt das Restaurant "lokal genial". Hier kredenzt Küchenchef Markus Schulze (34) moderne Gerichte aus regionalen Produkten und neu interpretierte Klassiker mit lokalem Bezug.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins