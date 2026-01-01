Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Selig", Berlin-Charlottenburg
44 Min.Ab 6
Freunde der chinesischen Kochkunst kommen in Daniel Deng's (37) Lokal "Selig" in Berlin-Charlottenburg voll auf ihre Kosten. Hier gibt es ausschließlich traditionelle Gerichte aus der Sichuan-Hunan-Küche aus Westchina. Exotische Gewürze und raffinierte Fisch- und Fleischgerichte mit dem gewissen "Kick" zählen zu den Spezialitäten des Hauses.
