Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.03.2019: Grande Finale im "Inspektorenhaus"
Folge vom 15.03.2019
Zum großen Finale geht es nach Brandenburg an der Havel. Hier kredenzt Koch und Gastgeber Benjamin Döbbel (29) in seinem "Inspektorenhaus". Ben möchte zum Abschluss der Woche noch einmal richtig Gas geben, um am Finaltag den Sieg einzufahren. Hohe Ansprüche hat er nicht nur an die Konkurrenz, sondern auch an sich und sein Team. Wer holt den Wochensieg?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
