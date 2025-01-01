"Strandrestaurant" oder Campingrestaurant?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Strandrestaurant" oder Campingrestaurant?
44 Min.Ab 6
Am zweiten Tag zieht es unseren Profi-Koch Mike Süsser an die Eckernförder Bucht. Hier erwartet ihn Gastgeberin Swantje Mirbach (39) in ihrem Strandrestaurant Karlsminde. Ein echter Familienbetrieb. Nur einen Steinwurf vom Wasser entfernt an einem Campingplatz gelegen, bringt sie mit ihrem Koch und Lebensgefährten Michael Stöcken hochwertige Kreationen auf den Tisch. Kann sich das Duo damit den goldenen Teller sichern?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen