Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Sachsen-Auftakt in der "Barceloneta Wein & Tapas Bar"
44 Min.Ab 6
Das Sachsen-Spezial startet standesgemäß in der Landeshauptstadt Dresden. Im Szeneviertel der äußeren Neustadt besucht Spitzenkoch Mario Kotaska Gastgeber Michael "Miguel" Matthes (58) in seiner "Barceloneta Wein & Tapas Bar." Dort will Miguel seine Konkurrenten und Promikoch Mario Kotaska mit authentischer, spanischer Küche überzeugen.
