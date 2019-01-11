Grande Finale im "Preysinghof"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.01.2019: Grande Finale im "Preysinghof"
44 Min.Folge vom 11.01.2019Ab 6
Zum Finale trifft Mike Süsser auf Koch Markus Schiefeneder im "Preysinghof" in Plattling. Er bietet eine Neuauflage traditioneller, bayerischer Wirtshausküche. Bisher war der überzeugte Urbayer kaum aus der Ruhe zu bringen. Mike und die anderen Kollegen schauen heute nochmal ganz genau hin.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
Copyrights:© Kabel Eins