Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.01.2019: Männerrunde im "Pincho"
44 Min.Folge vom 21.01.2019Ab 6
Unseren Spitzenkoch Mike Süsser hat es diesmal ins schöne Schwabenland verschlagen. Zum Start muss sich Thomas "Tom" Langholz im "Pincho Restaurant" seinen Stuttgarter Konkurrenten und dem Profi stellen. Mit kleinen aber feinen Gerichten hat sich der extrovertierte 45-Jährige in den vergangenen Jahren einen guten Namen gemacht. Tom ist sich sicher, mit dem Gesamtpaket überzeugen zu können. Auf geht's in eine neue, aufregende Woche!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
