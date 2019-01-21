Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Männerrunde im "Pincho"

Kabel Eins
Folge vom 21.01.2019
Männerrunde im "Pincho"

Männerrunde im "Pincho"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 21.01.2019: Männerrunde im "Pincho"

44 Min.Folge vom 21.01.2019Ab 6

Unseren Spitzenkoch Mike Süsser hat es diesmal ins schöne Schwabenland verschlagen. Zum Start muss sich Thomas "Tom" Langholz im "Pincho Restaurant" seinen Stuttgarter Konkurrenten und dem Profi stellen. Mit kleinen aber feinen Gerichten hat sich der extrovertierte 45-Jährige in den vergangenen Jahren einen guten Namen gemacht. Tom ist sich sicher, mit dem Gesamtpaket überzeugen zu können. Auf geht's in eine neue, aufregende Woche!

