„Schloss Neuburg“, HeidelbergJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.05.2019: „Schloss Neuburg“, Heidelberg
45 Min.Folge vom 10.05.2019Ab 6
Großes Finale in Heidelberg: Schlossherr Stefan Rode (49) möchte in Obrigheim seinen Gästen und Promikoch Mike Süsser einen unvergesslichen Abend bereiten. Mit dem altehrwürdigen Charme des "Schloss Neuburg" sollte das eigentlich kein Problem sein. Oder ist sich der gelernte Koch seines Sieges zu sicher?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen