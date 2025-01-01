Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
„Due Amici“, Wiesbaden
44 Min.Ab 6
Auftakt zur großen Lokalschlacht in Wiesbaden. Gastgeber Atilla Yaren (43) möchte in seinem "Due Amici" italienische Leidenschaft entfachen. Hier serviert er unserem Profi Mike Süsser gehobene, italienische Crossover-Küche. Kann Atilla mit seinem Konzept überzeugen und neue Freunde gewinnen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen