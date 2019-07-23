Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.07.2019: "Habibi & Hawara", Wien
44 Min.Folge vom 23.07.2019Ab 6
Heute lädt die Dame der Wiener Runde ins "Habibi & Hawara" ein. Katharina Schinkinger (41) hofft mit ihrem besonderen Restaurantkonzept zu überzeugen. Im Habibi & Hawara sind viele Flüchtlinge im Team integriert. Das Konzept: orientalische Küche und eine freundschaftliche Atmosphäre. Winkt der goldene Teller?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
