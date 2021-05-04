"PARKHOTEL SURENBURG", HörstelJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.05.2021: "PARKHOTEL SURENBURG", Hörstel
44 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 6
Gastronomin Linda Schirmacher (31) lädt TV-Koch Mike Süsser heute nach Hörstel ins "PARKHOTEL SURENBURG" ein. In schickem Ambiente möchte Linda mit ihrem Team die Gäste auf ganzer Linie begeistern. Das Konzept: regionale Crossover-Küche. Reicht es für den goldenen Teller?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen