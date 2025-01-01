Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Stellwerk", Meckenheim
Das "Stellwerk" in Meckenheim wird vom Gastronomieexperten Jens Pfannkuch (54) geleitet. Mike Süsser und den vier Kollegen wird heute eine junge moderne Küche präsentiert, die noch nicht mal ein Jahr geöffnet hat. Das Team von Jens möchte mit frischem Wind und viel Elan den Wochensieg einfahren. Ob ihnen das gelingt?
