Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Sandak", Senftenberg
44 Min.Ab 6
Hier fühlt man sich wie in einer anderen Welt, denn zum Wochenfinale gibt es Fine Dining im noblen "Restaurant Sandak"! Im Lokal des Wellnesshotels Seeschlösschen direkt am Senftenberger See serviert Geschäftsführer Maik Zander gehobene, internationale Küche und exquisite Tropfen. Optisch ein Augenschmaus und sympathisch allemal, doch werden auch die Gerichte den Erwartungen gerecht?
