Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Templer", Mainz
44 Min.Ab 6
Mit päpstlichem Segen wurde der Templerorden vor 900 Jahren aus der Taufe gehoben. Ritter des Ordens errichteten damals einen Gutshof in Mainz, genau dort, wo heute das Restaurant "Templer" steht. Hier regiert nun Alexander Schäfer (49) und fährt ein Wine & Burger-Konzept. Es wird sich zeigen, ob Profikoch Mike Süsser auch den Segen für die Burger verteilt.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
