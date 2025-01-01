Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Bellessa", Cottbus
45 Min.Ab 6
Auf nach Südamerika! Die Wochenmitte bestreitet der 34-jährige Jeff da Silva mit seinem "Bellessa" mitten in der Cottbuser Innenstadt. Der in Rio de Janeiro aufgewachsene Brasilianer mischt mit authentischen Speisen und innovativem Konzept die Lausitzer Gastronomiewelt ordentlich auf. Überzeugen will er mit guter Laune und Herzlichkeit. Doch wird die außergewöhnliche Küche Profikoch Mike Süsser und die Mitstreiter begeistern können?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins