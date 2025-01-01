Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Schwaben-Pfeil Stube", Reichenbach
Eröffnen darf die Woche in der Lausitz heute ein Schwabe! In der "Schwaben-Pfeil Stube" im kleinen Örtchen Reichenbach in der Oberlausitz bietet Winfried "Winni" Neuer, ehemaliger Beamter, gutbürgerliche, regionale Küche an. Winnis Ehefrau Martina, einst Lehrerin, bereitet diese mit Herz und viel Leidenschaft zu. Werden die Quereinsteiger ihre Gäste überzeugen können?
