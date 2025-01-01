Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Bruderherz", Nürnberg

Kabel Eins
"Bruderherz", Nürnberg

"Bruderherz", NürnbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Bruderherz", Nürnberg

44 Min.Ab 6

Diese Woche geht es für Mike Süsser in die zweitgrößte Stadt des Freistaates Bayern: Nürnberg! Den Anfang macht Betriebsleiter Jan Dullo (53) mit seinem Lokal "Bruderherz". Den Wochensieg sollen ihm hier selbstgebrautes Bier, eine moderne und gemütliche Atmosphäre und natürlich fränkische Küche mit modernem Touch einbringen.

Alle verfügbaren Folgen