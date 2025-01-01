Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Gasthaus Fischer", Ketterschwang

Kabel Eins
"Gasthaus Fischer", Ketterschwang

"Gasthaus Fischer", KetterschwangJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Gasthaus Fischer", Ketterschwang

45 Min.Ab 6

In Ketterschwang lädt Birgit Obkircher als erste von zwei Frauen in ihr beschauliches Restaurant ein. Zusammen mit ihrem Mann und Koch Dieter bringt sie Südtiroler Köstlichkeiten auf den Teller. Spitzenkoch Mike Süsser und die Mitstreiter dürfen sich auf Knödelspezialitäten, aber auch leichten italienischen Einschlag freuen! Landet der goldene Teller am Ende in Südtirol?

Alle verfügbaren Folgen