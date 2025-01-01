Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Gasthaus Fischer", Ketterschwang
In Ketterschwang lädt Birgit Obkircher als erste von zwei Frauen in ihr beschauliches Restaurant ein. Zusammen mit ihrem Mann und Koch Dieter bringt sie Südtiroler Köstlichkeiten auf den Teller. Spitzenkoch Mike Süsser und die Mitstreiter dürfen sich auf Knödelspezialitäten, aber auch leichten italienischen Einschlag freuen! Landet der goldene Teller am Ende in Südtirol?
