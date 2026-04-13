Urlaubsfeeling im "Perché NO" in MannheimJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.04.2026: Urlaubsfeeling im "Perché NO" in Mannheim
45 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6
Zu Beginn der Woche geht es ins "Perché NO". Mitten im Herzen der Quadratstadt Mannheim möchte der Italiener Walter seine Kochkünste unter Beweis stellen und italienisches Flair nach Mannheim bringen.
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen