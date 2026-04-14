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Vegane Küche im "Glückstein" in Mannheim

Kabel EinsFolge vom 14.04.2026
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Folge vom 14.04.2026: Vegane Küche im "Glückstein" in Mannheim

45 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6

Direkt am Hanns-Glückstein-Park in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs liegt Romans "Glückstein". Roman bietet in seinem Restaurant kreative, authentische und vor allem rein pflanzliche Küche an. Der gelernte Koch arbeitet mit viel Liebe zum Detail und möchte auch Fleischesser von seinem Konzept überzeugen. Kann Roman mit seiner veganen Küche bei seinen Mitstreitern Punkten?

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