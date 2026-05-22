Mit der "Linie 14" ins Finale!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.05.2026: Mit der "Linie 14" ins Finale!
44 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Das große Finale findet in Gerbrunn statt: Gastgeber Mario lädt in seine "Linie 14", wo italienische Küche auf ein uriges Restaurantkonzept trifft. Mit Pasta, Pizza und südländischem Lebensgefühl will Mario den letzten Abend für sich entscheiden. Am Ende fällt der Profi-Koch sein Urteil: wer holt den Wochensieg in Würzburg und Umgebung?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen