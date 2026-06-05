Großes Finale im "Ristorante Bella Vita" in Halle an der SaaleJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.06.2026: Großes Finale im "Ristorante Bella Vita" in Halle an der Saale
45 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Das große Finale findet in Halle an der Saale im "Ristorante Bella Vita" statt. Sabri möchte mit der authentisch-italienischen Küche überzeugen. Schafft er es seine Mitstreiter zu verzaubern? Am Ende vergibt der Profi-Koch noch seine Punkte. Wer holt sich den Wochensieg?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen