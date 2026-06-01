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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Profikoch Robin Pietsch und Mitstreiter zu Besuch im "Gasthaus zum Yachthafen"

Kabel EinsFolge vom 02.06.2026
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Folge vom 02.06.2026: Profikoch Robin Pietsch und Mitstreiter zu Besuch im "Gasthaus zum Yachthafen"

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6

Am zweiten Tag führt der Weg nach Salzmünde ins "Gasthaus zum Yachthafen". Das Restaurant überzeugt mit seinem traumhaften Blick aufs Wasser und bietet eine gutbürgerliche, bodenständige Küche. Inhaberin Kristin ist selbst im Service tätig und kümmert sich um das Wohl ihrer Gäste. Ob sie mit ihrem Konzept auch bei den Mitstreitern punkten kann?

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