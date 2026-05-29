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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Finale mit Fernblick: Wie punktet das "Jil Rooftop" in Heidelberg

Kabel EinsFolge vom 29.05.2026
Finale mit Fernblick: Wie punktet das "Jil Rooftop" in Heidelberg

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Folge vom 29.05.2026: Finale mit Fernblick: Wie punktet das "Jil Rooftop" in Heidelberg

44 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

Am Freitag geht's hoch aufs Dach ins "Jil Rooftop" mitten in Heidelberg. Gastgeber Benedikt bietet einen atemberaubenden Panoramablick über Heidelberg. Kann dieses spektakuläre Rooftop-Feeling mit Wow-Cocktails, lebendigem Lifestyle und internationaler mediterraner Küche die Mitstreiter begeistern und den Wochensieg holen? Am Ende vergibt noch der Profi-Koch seine Punkte. Wer holt sich den Sieg in Heidelberg?

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