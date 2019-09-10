Gourmet-Küche in der "Villa Patriot"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.09.2019: Gourmet-Küche in der "Villa Patriot"
44 Min.Folge vom 10.09.2019Ab 6
Heute geht es für Mike Süsser ins schöne Marienbad. Hier erwartet ihn Gastgeberin Ivana Mottlová im edlen "Restaurant Villa Patriot". Das Restaurant befindet sich in einem Gourmethotel und bietet den Speisenden einen hochwertigen Mix aus Fine Dining und regionalen Köstlichkeiten. Beste Voraussetzungen für einen gelungenen Tag. Ivana und ihr Team gehen selbstbewusst an den Start und werden alles für den goldenen Teller geben.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins