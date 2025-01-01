Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Prominenten Besuch im "Capri"
44 Min.Ab 6
Kulinarik wie in Italien am großen Finaltag. Dafür steht Gastgeber und Koch Mario Didu mit seinem Team im "Ristorante Capri" in Karlovy Vary. Der sympathische Italiener legt besonders viel Wert auf Gastlichkeit und die authentischen Genüsse aus seinem Geburtsland. Auch der ein oder andere Prominente hat sich schon die italienischen Köstlichkeiten aus der Küche schmecken lassen. Reicht es für den Wochensieg?
