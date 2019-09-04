Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Keine Speisekarte und viel Wein im "Terra di Vino"

Kabel EinsFolge vom 04.09.2019
Keine Speisekarte und viel Wein im "Terra di Vino"

Keine Speisekarte und viel Wein im "Terra di Vino"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 04.09.2019: Keine Speisekarte und viel Wein im "Terra di Vino"

44 Min.Folge vom 04.09.2019Ab 6

Heute führt die kulinarische Reise in das schöne Cloppenburg. Im "Terra di Vino" möchte Sebastian Zantopp, Küchenmeister und Frohnatur, seinen Konkurrenten zeigen, dass man in Cloppenburg hervorragend italienisch speisen kann. Sebastian ist ein sehr kreativer Koch, 08/15 Speisen kommen bei ihm nicht auf den Teller. Mit Herzblut und eigenen Menüvorschlägen möchte Sebastian unseren Profi Mike Süsser und seine Mitstreiter vollends von sich und dem "Terra di Vino" überzeugen.

Alle verfügbaren Folgen