Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.09.2019: Sympathisch kritikbereit in "Kallis Restaurant"
44 Min.Folge vom 06.09.2019Ab 6
Am großen Finaltag begrüßt Gastgeber Khalled "Kalli" Challal unseren Profi Mike Süsser und die Gastrokollegen im "Restaurant Kalli". Der gebürtige Syrer lebt fürs Kochen und hat sich mit dem "Kalli" seinen gastronomischen Traum erfüllt. Ob seine Konkurrenten auch sofort von der herzlichen Atmosphäre begeistert sind und er mit einer Top Leistung den goldenen Teller sichern kann?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins