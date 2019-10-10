Deutsche Küche in der "Neue Liebe"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.10.2019: Deutsche Küche in der "Neue Liebe"
44 Min.Folge vom 10.10.2019Ab 6
Heute entführt Martin Habermehl (43) die Göttinger Gastronomen in seine "Neue Liebe" im kleinen Ort Hardegsen. Hier hat der sympathische Quereinsteiger seine Liebe für die Gastronomie in einem historischen Ratskeller entdeckt. Er möchte Mike Süsser und die Mitbewerber mit schmackhafter und gutbürgerlicher Küche auf ganzer Linie überzeugen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins