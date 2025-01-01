Kulinarischer Kurzurlaub auf Kuba im "Havanna Bochum"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Kulinarischer Kurzurlaub auf Kuba im "Havanna Bochum"
44 Min.Ab 6
Die exotischen Gaumenfreuden der Sonneninsel Kuba. Darauf setzt Daniel Tiemeier (34) im Herzen von Bochum. Er liebt und lebt den kubanischen Lebensstil und möchte seine Gäste auf einen kulinarischen Kurzurlaub entführen. Der gelernte Koch geht äußerst selbstbewusst an den Start und möchte den Zauber Kubas auf die Teller bringen.
