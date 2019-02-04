"Ständige Vertretung": Polit-Kult-Kneipe in Berlin-MitteJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.02.2019: "Ständige Vertretung": Polit-Kult-Kneipe in Berlin-Mitte
44 Min.Folge vom 04.02.2019Ab 6
Spitzenkoch Mario Kotaska besucht zu Beginn der Berliner-Woche die "Ständige Vertretung". Gastgeber Frank Uebelherr (49) erwartet den Profi in der Polit-Kult-Kneipe in Berlin-Mitte. Mit seinem raffinierten Mix aus Brasserie-Gerichten und rheinischen Klassikern möchte Frank bei seinen Kollegen und Mario Kotaska punkten.
