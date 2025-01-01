Im "Vino" gibt es frische italienische Speisen im schönen AmbienteJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Im "Vino" gibt es frische italienische Speisen im schönen Ambiente
44 Min.Ab 6
Der perfekte Mix aus Speisen und dazu passender Weinbegleitung. Das verspricht Gastgeber Stefan Löhn mit seinem "Vino". Die Küchenrichtung ist italienisch-mediterran. Stefan ist sich sicher, dass er und seine Kollegen Mike Süsser begeistern können. Überzeugen möchte er unter anderem mit ganz besonderen Pizzavariationen.
