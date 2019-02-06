Ein Stück Süditalien im "Capperi"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.02.2019: Ein Stück Süditalien im "Capperi"
Halbzeit in der Hauptstadt. Heute geht es für Mario Kotaska und die Kandidaten nach Berlin-Neukölln. Hier präsentiert der sympathische Thomas Mudersbach (56) ein Stück Süditalien in Berlin. Mit authentischen, italienischen Köstlichkeiten hofft der 56-jährige "Tausendsassa" seine Mitstreiter vollends zu überzeugen.
