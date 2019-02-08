Fährte frei im "Fährhaus Saatwinkel"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.02.2019: Fährte frei im "Fährhaus Saatwinkel"
Folge vom 08.02.2019
Mario Kotaska besucht zum Hauptstadtfinale das "Fährhaus Saatwinkel" am Tegeler See. Der gebürtige Sindelfinger Ulrik Wagner (51) möchte mit süddeutschen Gerichten und einmaligem Ausblick auf Maienwerder eine Fährte Richtung Wochensieg legen.
