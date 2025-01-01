Wochenmitte im "Maimai's little kitchen"Jetzt kostenlos streamen
Wer vietnamesische Küche liebt, könnte einen Zwischenstopp bei Holger Ranft (39) im "Maimai's little kitchen" einlegen. Das Lokal befindet sich leicht versteckt in dem Potsdamer Stadtteil Groß-Glienicke, direkt an der Hauptstraße. In der Küche wirbelt Ehefrau und Namensgeberin Mai Nguyen (29) herum. Die Vietnamesin kocht ausschließlich nach originalen Rezepten aus ihrer Heimat. Wird das Gespann Gastrokollegen und Profi überzeugen können?
